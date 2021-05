Tras 43 años en Televisa, actor de 'Vecinos' los cambia por 'Sale el Sol' y da inesperada noticia

Ciudad de México.- El querido primer actor César Bono se encuentra en pleno proceso de separación de Patricia Castro, con quien estuvo casado por más de tres décadas, y hace una semana confesó que vivió violencia verbal por parte de ella.

Sin embargo, en una reciente entrevista con el programa Sale el Sol, el actor de 70 años se retractó de sus primeras declaraciones y únicamente se dedicó a mostrar todo su cariño a su expareja y sus hijos.

La separación no fue violencia, la separación no fue desamor, siempre amaré a mis hijos, a los 4 y las 2 señoras que me permitieron ser padre, siempre las amaré, siempre las respetaré, pero si tengo que seguir trabajando, esa es una verdad, aparte de que me encanta mi profesión, tengo que comprar todavía el super”, comentó don César.