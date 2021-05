Tras fin de 'Me caigo de risa', querido conductor de Televisa tendría su propio show ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Semanas atrás el productor de Me caigo de risa, Lalo Suárez, anunció que Televisa no tenía planes de producir la octava temporada del show y es por ello que su conductor estelar Faisy no se quedó de brazos cruzados y ya consiguió nuevo show.

El líder de staff de la 'Familia disfuncional' explicó que la sexta y séptima temporada se grabaron casi al mismo tiempo, por lo que es importante "descansar" este formato y por ello no harían una nueva entrega.

Tras esto, ahora el periodista Álex Kaffie informó que Faisy ya consiguió un nuevo proyecto y aunque muchos pensarían que volvería a TV Azteca, en realidad su show será de la mano de la televisora de San Ángel y estará acompañado por una conductora de Me caigo de risa.

En junio arranca grabaciones Faisy Nites un nuevo programa para Unicable que va a estar conducido por Michelle Rodríguez y Omar Pérez Reyes", explicó a través de su columna para El Heraldo de México.

El columnista adelantó que se trata de un programa de variedades que tendrá invitades, entrevistas y musicales y que su productor será el propio Lalo.

Fuente: El Heraldo de México y TVNotas