TV Azteca: Bella de la Vega encara a exparticipante de 'Survivor' por hablar a sus espaldas

Ciudad de México.- Luego de quedar eliminado de Survivor México, el locutor mexicano Carlos 'Chicken' Muñoz se tuvo que volver a ver las caras con su excompañera Bella de la Vega luego de que ambos tuvieran algunos roces en la competencia.

Ambos exsobrevivientes acudieron como invitados al programa vespertino de TV Azteca Mimí Contigo y aquí pudieron arreglar sus diferencias completamente en vivo.

Bella comenzó relatando que tuvo algunas pláticas muy emotivas con 'Chicken', pero vaya sorpresa que se llevó cuando la producción le mostró que el locutor había hablado de la actitud y desempeño de la actriz a sus espaldas.

La viuda de José Ángel García de inmediato reaccionó y admitió que sí se cuidaba, sin embargo, desmintió haber mentido sobre sus malestares y aseguró que sí tuvo problemas de salud aunque el resto diga lo contrario.

No me hacía la enferma... no estaba para morir pero estaba mal... capaz me da algo y me ahogó", explicó la bailarina.