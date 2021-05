Yordi rompe el silencio y revela si este galán de Televisa llegó "borracho y drogado" a su entrevista

Ciudad de México.- El día de ayer martes 4 de mayo la revista TVNotas sacó a la luz que Kuno Becker fue quien llegó "borracho y drogado" a una entrevista con Yordi Rosado y ahora es el propio conductor quien reacciona a la polémica.

El querido presentador aprovechó sus redes sociales y rompió el silencio sobre esta situación. Aseguró que el mencionado medio dio información falsa y que confesó que no ha tenido la fortuna de entrevistar a este galán de Televisa.

Lo quiero entrevistar, nunca ha ido a mi departamento, no puedo creer que se inventen este tipo de comentarios, no es él y no fue Kuno ni Fernando y no voy a mencionar quién es", dijo Rosado.