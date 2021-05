¡A un lado Derbez! Luis Gerardo Méndez rompe fronteras y debuta como productor en Hollywood

Ciudad de México.- El actor mexicano Luis Gerardo Méndez debutó como productor en Hollywood, y lo hizo con una historia sobre migración y el lazo familiar.

El camino de Medios hermanos, nombre de la cinta, no fue fácil, tuvo que esperar cinco años para concretar la película y cruzar por la pandemia que le obligó a cancelar su estreno en México. Ahora está listo para compartir este logro con su gente.

Es la primera película que produzco en EUcon un estudio como Focus Features, ellos hicieron mis películas favoritas en mis veinte, fue muy satisfactorio desarrollar un proyecto con ellos, es algo que nunca imaginé. Esta película es una carta de amor a los padres, a los hermanos, a los medios hermanos; también habla de una forma muy especial de la empatía", comentó Luis Gerardo.

"El gran tema de la pandemia es aprender a ser empático con el sufrimiento de los otros y con nosotros mismos, con lo que nos está pasando; es un buen momento para estrenar una película como esta. La exploración viene de un buen lugar, de hablar de las historias con nuestros hermanos, nuestros medios hermanos", dijo Luis Gerardo, quien por cierto conoció a su media hermana previo al rodaje.

Medios hermanos representa ese gran proyecto personal, pero también es la cinta que le permite tomar decisiones sobre el tipo de personajes que le interesa llevar a la pantalla, desde el rol de productor.

La representación del mexicano o el latino no está determinada por un estudio que cumple con las cuotas de diversidad e inclusión en sus elencos, aquí fue esencial construir un personaje mexicano exitoso.

"El punto de partida era jugar con estos medios hermanos que no tenían nada qué ver: un empresario mexicano muy exitoso que tiene una compañía de aviación, que se hizo desde abajo, que se ha ganado todo lo que tiene; un personaje que nunca habíamos visto en Hollywood. Por otro lado, el medio hermano es un personaje que no tiene idea de que quiere hacer con su vida", dijo.

"Queríamos hablar de ese contraste, y de cómo, de alguna manera, los mexicanos y los estadunidenses también somos medios hermanos, no somos tan distintos. El personaje mexicano no quiere estar en Estados Unidos, odia el país y por ningún motivo quiere pisarlo, tiene que hacerlo para responder las preguntas que se ha hecho toda su vida: por qué su padre nunca regresó, por qué tiene un medio hermano y no sabía de él", agregó el actor.

