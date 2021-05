Actor de Televisa y 'El Señor de los Cielos' reaparece tras estar GRAVE e intubado por Covid-19

Ciudad de México.- Luego de un par de semanas luchando por su vida, el querido actor Tomás Goros reapareció a través de las redes sociales y confirmó que por fortuna logró vencer al Covid-19.

El exintérprete de TV Azteca que hoy cumple 63 años de edad comentó estar lleno de felicidad por haber superado la enfermedad que provocó que fuera hospitalizado de emergencia y posteriormente intubado.

Días después, ya fuera de peligro en piso, me enteré que había tenido todo el apoyo de muchísima gente. QUIERO AGRADECER a: Familiares, amigos, colegas, directores, productores, y por supuesto a mis queridos seguidores, sus palabras de: aliento, oraciones, buenas vibras, misas, ángeles, yoga, meditaciones, etcétera, todas ¡LLEGARON A SU DESTINO! Me siento tan FELIZ de saberme tan querido... Pero sobre todo me siento tan BENDECIDO por haber llenado la parcela de BUENA SEMILLA", añadió Goros.