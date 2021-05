¡Adiós Larry Ramos! Famoso cantante de reguetón confiesa estar 'enamorado' de Ninel Conde

Ciudad de México.- Desde hace unas semanas, la cantante Ninel Conde ha estado en el ojo del huracán tras el arresto de su esposo Larry Ramos, acusado de fraude millonario.

Pero, no todo es tan malo, pues al parecer tras la serie de rumores que la involucraban en el delito y luego de que saliera a la luz que su relación no estaba legalmente constatada y no existía un matrimonio oficial con Ramos, el 'Bombón asesino' podría pronto estrenar nuevo galán.

Resulta que, durante una entrevista en su visita a México, el reguetonero Manuel Turizo fue cuestionado acerca del país, donde además de declararse fan de la comida mexicana dio su opinión acerca de las mujeres.

Las mujeres mexicanas hermosas y aparte súper cariñosas...yo me voy enamorado todo el tiempo de aquí", señaló.

Además, el colombiano fue cuestionado acerca de si tiene alguna actriz o famosa mexicana con la que le gustaría colaborar en algún momento o se siente atraído por alguna en particular a lo que, inesperada y sorpresivamente respondió:

Mira por ejemplo, yo soy fanático de Ninel desde que yo soy chiquitico, ¿si me entiendes?. Ninel, hermosa, hagamos un video musical juntos y con todo respeto, eres una grande y una estrella. Te admiro mucho", dijo en su mensaje.

Por otra parte, el cantante aprovechó para lamentar los trágicos sucesos que están ocurriendo en su país natal; además refirió que no es una persona que esté de acuerdo en solucionar todo con violencia, por lo que ha sido blanco de criticas que lo señalan por supuestamente no apoyar a su gente.

Fuente: Instagram @elprefiodelafamaoficial