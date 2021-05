¿Adiós Televisa? Andrea Legarreta rompe en llanto en 'Hoy' y da emotivo mensaje

Ciudad de México.- La famosa y muy querida conductora, Andrea Legarreta, vivió un momento de mucha emoción que la hizo romper en llanto en pleno programa en vivo de Hoy, incluso compartió un emotivo mensaje que arrancó lágrimas de sus compañeros, cómo Galilea Montijo, ¿a caso se va de Televisa?

El pasado miércoles 5 de abril, Legarreta presenció cómo Carlos Bonavides tuvo que bailar solo en la pista del matutino ante la ausencia de Laura Bozzo, su compañera en Las Estrellas Bailan en Hoy, lo que la puso muy emotiva y sin poder controlarlo, rompió en llanto.

Cómo cada día, dos parejas se tenían que presentar en el reality de baile, pero desafortunadamente, Bonavides se presentó solo a la pista debido a que Bozzo no se presentó al último ensayo ni al matutino, de lo cual se excusó diciendo que era por una crisis de gastritis muy fuerte, que la tumbó.

Tras esto, él se pidió bailar solo e hizo una maravillosa presentación que ocasionó que los jueces se pusieran de pie, ante esto, 'La Juez de Caramelo' se limpió las lágrimas para felicitarlo y decirle que era un "ejemplo" para todos, para grandes y chicos, por su dedicación y entrega.

Finalmente, le señaló que él no se dejaba rendir por nada, recordando que tuvo una vida difícil y muchos problemas a lo largo de sus 62 años de carrera, pero que aún así lo entregaba todo sobre el escenario y eso la emocionó hasta las lágrimas.

A veces nos quejamos por muchas cosas que pueden ser estúp...., la hacemos tanto de tos por muchas cosas, por muchas cosas y a él no lo detiene nada y eres un ejemplo, la edad no es un límite, tu vida no ha sido un límite, tus sufrimientos, de verdad te admiro y te respeto mucho y gracias por lo que nos acabas de dar", concluyó Legarreta.