Aislinn revela trágicos momentos junto a Eugenio Derbez: "Siempre me sentía en peligro"

Ciudad de México.- En días pasados, la actriz Aislinn Derbez tuvo una íntima conversación con Camila Sodi sobre diferentes temas, como el divorcio, la maternidad, las relaciones de pareja, el crecimiento personal y la forma en que han aprendido a conducirse ante las cámaras.

Al formar parte de las familias más famosas de la farándula mexicana, las actrices no podían dejar a un lado el tema de cómo había sido su infancia, rodeadas de periodistas y de los seguidores de sus familias.

Por su parte, la expareja de Mauricio Ochmann aprovechó el tono de la conversación para lanzarle un reproche no solo a su papá sino a los fans de Eugenio Derbez.

Fue dentro del canal de YouTube La Magia Del Caos donde la hermana mayor de los Derbez habló de cómo ha sido enfrentarse a ciertos fans:

También se tomó un momento para compartir el que ha sido "uno de mis traumas más grandes de mi infancia". La mexicana de 34 años recordó:

Yo viví eso con mi papá. Toda mi vida desde que yo era chica y vi cómo a la gente de verdad no le importaba. No se ponían a pensar si el papá no ha visto a los hijos y tienen un momentito para convivir con ellos".