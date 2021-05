Aracely Arámbula demandaría a Luis Miguel: Testigo revela si 'El Sol' ¿maltrataba a sus hijos?

Ciudad de México.- Tras el inicio de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie y luego de que el abogado de Aracely Arámbula revelara que 'El Sol de México' tiene más de un año sin pagar la manutención de los dos hijos que procreó junto a la actriz, el cantante ha estado en el ojo del huracán.

La paternidad de Luis Miguel ha sido muy señalada, pues los rumores que aseguran nunca haber estado al pendiente de su hija Michelle Salas y ahora tampoco cerca de sus menores hijos.

Ante esta serie de especulaciones, el escritor Juan Manuel Navarro, uno de los autores del libro Oro de Rey decidió romper el silencio y salir en su defensa.

Lo de Aracely, los hijos, a mi me consta, porque yo vi videos, vi fotos que no puedo poner aquí porque no tengo los derechos, Luis Miguel en un principio con sus hijos era un papá cualquiera", expresó en escritor en entrevista para el programa Suelta la Sopa.