Bárbara de Regil se sacude las críticas en Instagram y usuarios la atacan: "Cállate el hoc..."

Ciudad de México.- La famosa actriz e influencer Bárbara de Regil, utilizó sus redes para ignorar críticas y la polémica que causó luego que se volviera viral el video donde le da un duro cabezazo a su madre.

Por medio de sus historias de Instagram la ejercitada famosa aclaró a sus seguidores que a ella no le importa la opinión de los demás en su vida.

Y lanzó una serie de frases con las que, supuestamente, se logra mantener un alto nivel de felicidad, haciendo a un lado los chismes y malos comentarios.

A mi no me importa la opinión de los demás. Soy yo y vivo mi vida, como me encanta vivirla. Y yo no finjo ser nadie. Como soy, es lo que soy y nunca voy a fingir para que me quieran o para caerles bien", dijo a través de los clips.