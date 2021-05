Camila Sodi ignora fuerte insulto de Pedrito Sola en 'Ventaneando' y presume esto en Instagram

Ciudad de México.- A la controversial y guapa actriz Camila Sodi parece no importarle los comentarios que hicieron sobre ella los conductores de Ventaneando, pues no ha hecho ninguna declaración al respecto en sus redes sociales.

En la transmisión del vespertino del pasado miércoles, la conductora Linet Puente reveló que la intérprete de Televisa no tuvo la mejor actitud durante una entrevista que le hizo y por esta razón Pedrito Sola se le fue a la yugular y la llamó "imbécil" en vivo.

Pese al fuerte comentario que recibió de parte del conductor, Camila se ha hecho de oídos sordos y no ha hablado de esta situación. En cambio, hace unas horas presumió que se dio unas minivacaciones en su lugar favorito: Bacalar.

A través de sus historias de Instagram, la sobrina de Thalía no ha dejado de compartir momentos de su viaje y hace algunos momentos publicó una instantánea en la que aparece tomando el sol mientras lee el libro Mi vida en rose (Me talk pretty one day en inglés).

Cabe resaltar que el 'Tío Pedrito' ya usó su cuenta de Twitter para ofrecer una disculpa a Sodi por el fuerte comentario que le hizo hace algunas horas.

Fuente: Instagram @camilasodi_ y Ventaneando