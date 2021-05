Conductor de 'Hoy' a punto de ser hospitalizado; actriz de Televisa se pronuncia aterrada

Ciudad de México.- Raúl Araiza, uno de los más antiguos y queridos conductores del programa Hoy, reveló en su cuenta de Instagram que estuvo en peligro la noche del pasado miércoles 5 de abril, pues casi tiene un incidente que lo habría llevado a ser hospitalizado, a lo que su compañera Verónica Jaspeado, actriz de Televisa, se pronunció aterrada.

'El Negro' compartió en su red social un video en el que le dice a su zapato que serpa su "mejor amigo" desde ese momento, ya que en su habitación estaba un alacrán güero, que dicen son de los más peligrosos, señalando que no se atrevía a levantarse a ir al baño cómo lo tenía previsto.

Cabe mencionar que hace varias semanas, José Ron tuvo que ser internado de emergencia debido a que uno de esos alacranes lo pico, mientras que descansaba en una de las locaciones de La Desalmada, novela en la que comparte créditos con Araiza y Verónica.

View this post on Instagram

El simpático conductor no dudo en emplear su clásico sentido del humor para expresar lo aterrado que estaba ante su inesperada visita, pidiendo que alguien le diera posada, ya que no quería dormirse en esa habitación después de su casi accidente.

No sé ustedes pero yo no voy a compartir cama con este invitado. Neta casi lo piso.... alguien que me de morada plis", suplicó el actor.

Ante esto, Jaspeado se pronunció aterrada, pues su habitación estaba arriba de la de Araiza y temía que hubiera uno en ella, a lo que el conductor le dijo que tuviera cuidado, pues siempre venían en pareja y no vaya a ser que esa este en sus sábanas, por lo que ella le pidió que no fuera "cab...", notoriamente asustada, aunque aligero un poco la situación.

No manches, no manches, no manches, y yo en el cuarto arriba del tuyo ¡wtf!... ¡@negroaraiza no seas cab...! Y encima se va la luz cada 5 minutos", replicó Vero cuando Araiza le dijo que buscara a la pareja en sus sabanas.