¿Intimidad por trabajo? Érika Buenfil revela que sí fue novia de este ejecutivo de Televisa

Ciudad de México.- Después de que la reconocida actriz, Merle Uribe, asegurara que grandes celebridades de hoy en día, cómo Érika Buenfil y Salma Hayek, accedieron a intercambiar intimidad por trabajo en novelas, la querida 'Reina del TikTok' rompió el silencio desde Imagen TV y reveló que sí fue novia de un importante ejecutivo de Televisa.

Durante una entrevista en De Primera Mano, Buenfil aclaró de forma contundente que sí mantuvo una relación amorosa con Víctor Hugo O'Farril, ejecutivo al que Uribe acusó de pedir algo a cambio de protagónico a las actrices, destacando que fue mucho después de trabajar con él.

La reconocida 'Reina del TikTok' recordó que conoció a O'Farril cuando tenía 14 años de edad, época en la que su madre no la dejaba sola aunque fue "mañana, tarde o noche", señalando que no la "soltaba", algo que la ayudó a no estar en "malos pasos", aunque confesó que sí fue "consentida".

Ante esto, relató que el ejecutivo tuvo un acercamiento romántico casi 30 años después de conocerse, pues no fue hasta que cumplió 28 años que él fue a la casa de sus padres para pedir que fueran novios "formalmente", como a la "antigüita", señalando que todo fue "legal".

Cuando tuve una relación real sí, yo tenía casi 30 años, entre 28 casi 30, y vino a mi casa, como a la antigüita a pedir formalmente ser novios", explicó Érika.

Aunque la actriz aclaró la situación, quiso decir que ella no tenía porque "estar aclarando nada", ya que ella sabe que todo lo que logró lo hizo en base a su esfuerzo, a sus ganas constantes de salir adelante y que nadie le regaló nada, usando de ejemplo que hoy en día tiene casi 12 millones de seguidores por eso mismo.

Pero no tengo por qué estar aclarando nada, yo estoy bien, y gracias a Dios tengo 11 millones 600 mil seguidores que no me los regala ningún novio ni nada, es gracias a mi esfuerzo a mi locura y a mis ganas constantes de salir adelante", dijo de forma contundente.

Cabe mencionar que en el mismo programa pasaron una entrevista por llamada con otra involucrada en las acusaciones de Merle, Lourdes Munguía, quien optó por dar por terminada la llamada cuando le cuestionaron respecto a lo sucedido con Víctor.

Fuente: Agencia de México