Pedrito Sola manda fuerte mensaje a Camila Sodi, actriz de Televisa a la que llamó "imbécil"

Ciudad de México.- El famoso conductor Pedro Sola desató gran controversia en las redes sociales debido a que llamó "imbécil" a la actriz Camila Sodi por su forma de contestar en una entrevista con Ventaneando.

Todo ocurrió mientras hablaban de la cinta de terror El exorcismo de Carmen Farías y la intérprete de Televisa se mostró renuente para contestar sobre su participación en Luis Miguel, la serie y de que era una de “las mejores pagadas”, situación por la que los conductores del programa reprobaron su actitud.

Familia de Diego Boneta, ilusionada porque se case con Renata Notni: "Camila Sodi no les caía bien"

Los presentadores de espectáculos afirmaron que no era la primera vez que Camila tenía esta actitud con la prensa y por ello Pedrito la insultó sin piedad alguna.

Sin embargo, esta mañana de jueves el conductor de TV Azteca reconoció que no debió emplear ese calificativo hacia la sobrina de Thalía y pidió disculpas a través de su cuenta de Twitter.

Ayer en @VentaneandoUno tuve un exabrupto al tenor de la discusión que se llevaba a cabo y dije una palabrota de lo cual me arrepiento y me disculpo de verdad, no es mi costumbre insultar a nadie. Lo siento mucho”.