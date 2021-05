Reaparece Nath Campos: Tras denunciar a 'Rix' por abuso, explica cuáles son sus planes

Ciudad de México.- Luego de la polémica que se generó en torno a Nath Campos, quien expuso a 'Rix' por haber abusado sexualmente de ella, poco se ha sabido de la youtuber.

Cabe recordar que Campos interpuso una denuncia legal en marzo de 2021, luego narrar su versión de los hechos en un video que tituló: "Mi historia de abuso", y que hasta el momento supera las 13 millones de visualizaciones.

Hace unos días, sus fans volvieron a ver su rostro en uno de los clips que grabó su hermano Pablo Campos, en donde aprovechó para comentar que desde semanas atrás tenías pensado volver a la red social, pero algo intervino.

La verdad me ha costado mucho trabajo editar el video que estoy queriendo editar, es muy largo y muy tedioso. El otro día estuve editando trece horas seguidas y no hice ni la mitad de la primera parte del video, entonces mi plan era sacarlo la próxima semana", dijo Nath.

La influencer aceptó que estos cinco meses que ha pasado alejada de los medios le han ayudado a poner en orden sus prioridades, así como a saber qué es lo que quiere en la vida.

Esta pausa me dio chance de retomar y saber qué quiero hacer. El otro día por puro ocio me puse a organizar las playlist de mi canal como para tener un orden y me dio mucha nostalgia".