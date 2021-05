¿Romance en Televisa? Conductora de 'VLA' aclara si tiene relación con Raúl Araiza: "Lo adoro"

Ciudad de México.- Anette Cuburu, famosa y querida conductora de Venga la Alegría, habló como nunca de su vida amorosa, pues decidió aclarar los rumores de romance, incluso de infidelidad, con Raúl Araiza, señalando si ahora que está soltero se inició un acercamiento amoroso con el integrante de Hoy.

Cuburu entre 2008 y 2009 formó parte del matutino de Televisa, momento en el que comenzaron las primeras especulaciones de un amorío con 'El Negro', aunque ambos en ese momento estaban casados, lo que desmintió en una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda.

La famosa periodista destacó que en sus 30 años de carrera nunca le habían inventado un chisme, más que el de Araiza, lo que decidió tomárselo con calma y diversión, pues ella "adora" al conductor y lo considera un "tipazo", señalando entre risas que "ojalá" hubiera sido cierto.

Hazme el favor, mira, llevo 30 años de carrera y ese es el único chisme que me han inventado. Y la verdad es que me dio mucha risa porque como siempre lo he dicho, ojalá, es un cuero y yo lo adoro, es un tipazo y no hay persona que los conozca y que no lo adore", respondió Anette.