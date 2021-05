¿Sí lo apoya? Ninel Conde pagaría la fianza y costoso abogado de Larry Ramos

Ciudad de México.- Después de que Ninel Conde negara estar involucrada en el caso de su esposo, Larry Ramos, ahora se dice que ella está apoyándolo en todo, pues señalan que le habría pagado la fianza para poder salir de prisión y que corre por su cuenta el costoso abogado del empresario.

Desde hace meses que Conde se encuentra en el ojo del escándalo a causa de Ramos, quien fue detenido en Miami por las múltiples acusaciones de fraude en su contra hace un par de semanas, saliendo tras pagar una fianza.

Aunque la cantante dijo que ella no se ha metido, que no estuvo a su lado cuando todo sucedió y dijo de forma tajante que ella no tiene nada que ver, que no ha recibido dinero ni que le ha dado nada a él, una página de Instagram desmintió esto.

Según Chamonic, la 'Bombón Asesino' está al lado del empresario apoyándolo en todo, pero para no verse como cómplice, no usa de su dinero para pagar la fianza, pero se movilizó para que pudiera salir lo antes posible, pidiendo que ellos le dinero.

Me contaron que Ninel Conde está en Miami junto a su pareja Larry Ramos pues él salió pagando fianza como ya saben y tiene arresto domiciliario, pero Ninel no quiso poner de su dinero para no salir embarrada, pero al parecer no le importaba involucrar a sus empleados y amistades y les estaba pidiendo más de 30 mil dólares para el abogado. Y obvio si se los daban las iba a investigar", dice la cuenta de Instagram.

De igual manera, señaló que una amiga fue la que terminó pagando para que fuera puesto en libertad, debido a la insistencia de Conde, además de que ella está solventando los gastos del abogado, que cobra más de 100 mil pesos para representarlo, lo que aún no termina de pagar.

Al final la que le pagó la fianza a Larry fue una amiga que le hace las taxes en Houston, Texas. El abogado le cobró a Ninel más de 100 mil para tomar el caso y no han acabado de pagar ese dinero. Lo están pagando en abonos, facilitó como si fuera la Coppel", finalizó la página.

Fuente: Instagram @chamonic3