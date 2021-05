Tensión en Televisa: Laura Bozzo estalla y ataca a Lolita Cortés: "Patética ¿quién te crees?"

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 5 de abril los ánimos se calentaron en el foro de Hoy pues se dio un nuevo enfrentamiento entre Laura Bozzo y Lolita Cortés por el concurso Las Estrellas Bailan en Hoy.

Resulta que el día miércoles la conocida 'Juez de Hierro' le suplicó a la 'Señorita Laura' que no volviera al reality debido a que dejó plantado a Carlos Bonavides por un "gastritis", sin embargo, para la intérprete todo se trata de una farsa.

A ver, a ver, 29 años, mi carrera me avala, jamás suspendí un programa por más que tuviera el corazón destrozado y miles de problemas alrededor, a mí nadie me va a decir que me escapé", dijo Laura muy indignada.