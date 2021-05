Tras despido de TV Azteca y orden de aprehensión, Andrés Roemer da contundente mensaje

Ciudad de México.- Después de que se revelara que la FGJ-CDMX giró una orden de aprehensión en contra de Andrés Roemer, quien presuntamente fue despedido de TV Azteca y huyó de México, por las acusaciones de violación a más de ocho mujeres, el periodista y escritor rompió el silencio y mandó un contundente mensaje, en el que señala que es inocente.

El pasado miércoles 5 de abril del año en curso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en contra de Roemer debido a las múltiples acusaciones de violación, agresión sexual, acoso y abuso de bailarinas, actrices, conductoras, modelos y periodistas.

La mayoría de las mujeres coincidieron en que el acusado tenía el mismo modus operandi, usaba su amistad con Ricardo Salinas Pliego y su posición dentro del Ajusco, del cual hace mucho Pati Chapoy aseguró que lo despidieron, para ofrecer reuniones de trabajo en lugares privados, cómo su casa, dónde les coqueteaba y comenzaba con comportamientos indebidos.

Hasta marzo de este año, Andrés Roemer acumulaba 6 denuncias por abusos sexuales.

Hoy la Fiscalía CDMX giró una orden de aprehensión en su contrahttps://t.co/z8Rdmo4UAX pic.twitter.com/RMQD3Vb5mc — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 5, 2021

A los tres meses de que se realizara la primer acusación y a una semana de que una mujer en Israel, país al que dicen que huyó, señalara que sigue en "las andadas", el escritor y empresario finalmente dio declaraciones, en las que aseguró que nunca ha "agredido" o "violado" a nadie.

Rechazo rotundamente todas las acusaciones que se están desplegados en mi contra. Jamás he violado, agredido, amenazado, ni usado ningún tipo de violencia en contra de ninguna mujer", afirmó Roemer.

De igual manera señaló que la orden en su contra le llegó por medio de los medios de comunicación, que no se le fue notificado de manera formal, asegurando que no se ha "respetado" su "derecho a una adecuada defensa", ni tampoco a una "presunción de inocencia" que debe existir en cualquier caso.

Andrés Roemer huye a Israel, donde presuntamente siguen acosando sexualmente a mujeres con el mismo modus operandi https://t.co/dtFhGpnMaR pic.twitter.com/ZQFC3l1nkV — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 30, 2021

Finalmente, Andrés, quien no aclaró si estaba en México o en Israel, puntualizó que no sabe "exactamente" cuales son las acusaciones en su contra, que no ha sido citado a declarar y sostuvo que no ha "agredido a ninguna mujer, jamás".

Ni tuve acceso a la investigación para que se me permitiera conocer quién y de que se me acusa y por tanto no me he podido defender", expresó Roemer.

El día de ayer, grupos de mujeres agredieron la casa de mi esposo, intentaron allanarla por la fuerza y lanzaron gas para intentar prenderle fuego con habitantes en el interior.

También soy mujer y me siento amenazada por el rumbo que toman los acontecimientos. @SSC_CDMX — Pamela Cortes-Roemer (@PamelaCortes) March 9, 2021

Fuente: Radio Fórmula