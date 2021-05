VIDEO: Envuelto en llanto, Juanpa Zurita recuerda los problemas económicos de su padre

Ciudad de México.- Juanpa Zurita rompió en llanto luego de hablar de los sacrificios económicos que su padre había tenido que hacer para sostener a su familia y sacarla adelante: "no tiene un buen reloj ni un carrazo", confesó el influencer durante una entrevista con Yordi Rosado.

Juanpa ha estado en el 'ojo del huracán' en los últimos días; primero por su papel en Luis Miguel, la serie, en donde su actuación ha sido duramente criticada y ahora por lanzar su marca de agua embotellada, lo que le ha valido los insultos de cientos de internautas. Al volverse 'tendencia' el joven acudió con Yordi para dar una entrevista y sincerarse frente al público.

Entre los varios temas que se tocaron en la conversación, el influencer recordó momentos complicados de su niñez, como haber sufrido de bullying por ser "gordito" o los problemas económicos que su padre tenía para sostener a él y a sus parientes.

Juanpa agregó que su progenitor prefería darles comodidades a su esposa e hijos que a él mismo y rompió en llanto al narrar las carencias de las que este sufría.

Mi papá no tiene unos buenos zapatos, un buen reloj, un carrazo. Gracias a él nunca me faltó nada y fui un niño muy feliz. Es un líder y me encanta que hoy a todos sus hijos les va muy bien y él ya está completamente despreocupado", finalizó.