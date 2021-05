VIDEO: 'Gomita' conquista a todo TikTok con tremendo baile al ritmo de Rihanna

Ciudad de México.- Araceli Ordaz, quien es mejor conocida como 'Gomita' en el medio del espectáculo, hizo enloquecer a sus miles de seguidores y fans de las redes sociales debido a que compartió un nuevo video en el que aparece bailando.

Hace algunas horas la conocida youtuber y payasita mexicana mostró que es una fiel seguidora de la guapísima Rihanna y realizó un challenge en el que muestra sus mejores movimientos al ritmo de algunos éxitos de la cantante originaria de Barbados.

A través de su cuenta oficial de Instagram, 'Gomita' compartió un nuevo video en el que aparece modelando su figura con entallada ropa deportiva de color negro con morado y se luce al bailar canciones como Work, Love The Way You Lie, Umbrella, entre otras.

La grabación de la hermana de 'Lapizito' se convirtió en toda una sensación y ya almacena más de 210 mil reproducciones, además de que los fans y admiradores de la payasita no han dejado de elogiarla.

Fuente: TikTok @gomitaoficial