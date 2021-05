Actriz de Televisa arremete contra conductor de 'Venga la Alegría': "Lo deberían de desterrar"

Ciudad de México.- La actriz mexicana Lorena de la Garza apareció en redes sociales solamente para desatar una gran polémica al defenderse del conductor de Venga la Alegría, Horacio Villalobos.

Al parecer, el presentador de TV Azteca hizo un fuerte comentario que ofendió a la famosa, donde supuestamente dijo que la comediante ya tenía avanzada edad, quien no dudó en responderle por medio de sus historias de Instagram.

Señor Horacio Villalobos ¿cómo está? Espero que bien. Como decimos en México 'ya siéntese señora'. Usted no tiene nada que decir. Para empezar, usted no sabe ni siquiera la edad que tengo...Si no sabe, mejor ¡cállese!", dijo.

Usted que no sabe ni hablar, ni cantar, ni actuar, ni conducir ¿qué hace en México? lo deberían de desterrar. Usted no tiene nada de talento. Y esto no es una declaración homofóbica... Usted es un viejo, payaso, ridículo. Gracias, he dicho", recalcó.

Por su parte, el comunicador no se quedó atrás y decidió responderle por la misma vía a la famosa intérprete de 'Nacasia' en La Hora Pico.

"¡Qué bueno que no te pierdes Venga la Alegría! Me da mucho gusto. ¿Te ofendiste porque comenté que ya te tocaba la vacuna? La edad no es ningún problema, yo soy feliz con la edad que tengo. Dijiste que no tenía ningún talento y para no tenerlo, me ha ido bastante bien. "

Por cierto, te he visto en el teatro ¡eres una desgracia! Ojalá y te prepararas más. Te mando muchos saludos y sigue viendo Venga la Alegria."

Y así se respondieron uno a uno, donde Lorena aprovechó para demostrarle cada uno de los proyectos para los que ha colaborado a lo largo de su carrera.

Fuente: Instagram @chicapicosa2