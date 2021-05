¿Bebé en camino? Altair Jarabo revela en 'Hoy' si tras casarse será madre

Ciudad de México.- La guapa y talentosa actriz de Televisa, Altair Jarabo, después de anunciar que está comprometida con su pareja, Frédéric García, decidió romper el silencio a los rumores y en una entrevista exclusiva para el programa Hoy reveló si pronto será madre, ¿a caso hay bebé en camino?

Hace casi una semana que Jarabo sorprendió a todo el mundo al anunciar que se había comprometido con el empresario francés, quien es 20 años mayor que ella, algo que la hizo acreedora de cientos de críticas por parte de fans, sin embargo, ha decidido ignorarlas.

La guapa actriz de 34 años señaló que ella está muy "feliz" y "enamorada", que la pandemia los acercó más como pareja y que solo le importa lo que piense su familia, destacando que ellos quedaron en cantados con García, pues era un hombre "fácil de amar".

Obviamente lo conocieron cuando éramos novios apenas, no estábamos comprometidos… lo adoran, es que él es muy fácil de querer la verdad, es inteligente, muy capaz, que ha vivido muchas cosas, de muchos lados, que se ha dedicado a cosas muy interesantes, un gran conversador y… para ojos de mi familia lo más importante es que me cuida mucho, que me quiera mucho", reveló.

Tras esto, dijo que para ella, él era "perfecto" que de verdad "no le cambiaría ni un pelo", que no le importa la diferencia que hay pues no la siente, además de que decide tomarlo como algo "positivo" para ambos.

Lo veo perfecto, perfecto… yo a Frédéric no le cambiaría ni un pelo, y la diferencia de edad lo veo como algo super positivo", dijo con una gran sonrisa en entrevista para el programa Hoy.

De igual manera, Jarabo señaló que hasta el momento no tiene planes de ser madre, por lo menos no en los próximos dos años, destacando que tampoco han comenzado los planes de la boda, pues también quieren llevar el compromiso con calma y disfrutar de cada etapa como pareja.

Fuente: Agencia México