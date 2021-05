César Bono: Ex del actor de Televisa estalla tras ser acusada de violencia: "Sí se hizo un daño"

Ciudad de México.- Patricia Castro, quien fuera esposa de César Bono, de nueva cuenta salió a defenderse en los señalamientos que hizo en su contra el actor, quien aseguró se separó de ella porque en su matrimonio existió violencia verbal.

Pese a que el intérprete de la serie Vecinos ya se retractó de su acusación, para su expareja sus declaraciones fueron muy fuertes y no hay vuelta atrás.

Estaba muy preocupada, porque de hecho sí se hizo un daño y el daño está hecho . César comentó que había habido violencia y también comentó que él no habla de nosotros, de la situación, y que a nadie le interesa lo que diga o haga Patricia Castro”, dijo la también actriz en entrevista para el programa De Primera Mano .

Después, Patricia recordó que decidió dejar de lado su carrera profesional para dedicarse de lleno al cuidado de sus hijos.

En efecto, yo llevo muchos años de llevar una vida privada, y me dediqué completamente al hogar, me dediqué a mis hijos que son lo que más amo en la vida, ¡no sabes la vida de una ama de casa!... todo eso me llevó a dejar mi carrera con muchísimo gusto y a dedicarme a las hijas de César, a mi hija y a mis dos hijos", explicó.