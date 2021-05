Cynthia Rodríguez abandona TV Azteca: No aparece en 'VLA' tras rumor de unirse a Televisa

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 7 de mayo Cynthia Rodríguez alarmó a los televidentes del programa Venga la Alegría pues no apareció a cuadro y como se sabe, hay rumores de que estaría tratando de unirse a Televisa.

Pese a que tiene más de 15 años de colaborar en TV Azteca, hace unos días el canal de YouTube Chacaleo aseguró que la novia de Carlos Rivera ha hecho varios castings para llegar a la televisora de San Ángel. Se mencionó que tiene interés de conducir Hoy o Cuéntamelo YA!.

Aunque este rumor no está confirmado, este viernes Cynthia no acudió a trabajar al matutino del Ajusco y sus fans no han dejado de preguntar por ella a través de la cuenta oficial de Instagram de Venga la Alegría.

¿Qué pasó con Cynthia?".

Ya estuvo que el programa de hoy será aburrido sin Cyn".

Yo pensé que festejarían a Cynthia este día".

¿Por qué Cynthia no está?".

Hasta el momento se desconoce el verdadero motivo por el que Rodríguez no se encuentra en el programa. Sin embargo, es importante resaltar que la conductora cumple años mañana 8 de mayo y es posible que se haya tomado el día libre para festejarlo.

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva y Chacaleo