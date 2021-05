Exconductora de 'Hoy' hace polémica confesión en 'Sale el Sol' y la destrozan: "¿De cuál fumó?"

Ciudad de México.- Como todos los días, los conductores de Sale el Sol tuvieron que responder a las preguntas más polémicas y controversiales en la sección Trapitos al Sol y quién este viernes 7 de mayo logró robarse toda la atención fue la querida Talina Fernández.

Resulta que la conocida 'Dama del Buen Decir', quien trabajó en el programa Hoy en 2016, contó que vivió una experiencia con aliens y aseguró que estos seres la operaron y además se ofrecieron para enseñarla a realizar todo lo que ellos hacían.

Me amuelo una rodilla y se me hace un bolón, hinchada, hinchada, y llegó a la cita y llega un hombre pelirrojo y dice 'síganme' y nos vamos en una panel (camioneta) sin ventanas y llegamos y México está allá abajo, entramos a una casa humilde donde están dos hermanos, mexicanos y hay como 20 hombres de negro", contó.

Talina explicó que le dijo a los supuestos extraterrestres que todo Televisa quería conocerlos y usar sus servicios, pero estos se negaron. Sin embargo, a ella sí le ayudaron a recuperar su rodilla sin necesidad de ir a un quirófano.

Y dicen con los ojos cerrados '¿la operamos? sí, ya viste que es por la parte de afuera' y saqué un cigarro para estar alerta y empiezo a sentir la pierna helada, no me tocaron y de repente 'ya acabé' y me levanto el pantalón y la pierna perfecta", afirmó Fernández.