"Fue horrible": Tras pleito con Lola Cortés, Andrea Legarreta destroza a Laura Bozzo en 'Hoy'

Ciudad de México.- Después de sus feroces pleitos con Lola Cortés y dejar solo a Carlos Bonavides en su presentación del miércoles, Laura Bozzo fue completamente destrozada por la querida y siempre discreta, Andrea Legarreta, quien dijo que no había demostrado nada en la pista de baile y que su presentación fue "horrible".

Desde que Bozzo se integró al programa, 'Las Estrellas Bailan en Hoy', el pasado viernes 23 de abril, las polémicas y fuertes ataques mediáticos y de frente entre la conductora de Laura Sin Censura y Cortés no han faltado en ningún momento.

Esta enemistad que se formó desde el día uno, estalló cuando Laura se fue de los ensayos y no se presentó al resto de esta semana, por lo que Bonavides tuvo que bailar solo el pasado miércoles 5 de abril, haciendo que la 'Juez de Hierro' le pidiera que no regresara más, algo que la polémica abogada ignoró.

Ante estos dimes y diretes, Legarreta se había mantenido al margen, pero este viernes 7 de abril, no se contuvo y dijo que su usual actitud de "caramelo" desapareció, pues consideraba que lo que vio fue algo "horrible, una venganza que no venía al caso en esta ocasión.

Es que no sé que decir, me angustie un poco, porque a ver, yo siento que aquí hay una confusión, aquí se trata de los dos, y entonces creo que aquí se trató evidentemente de la venganza de Laura, yo entiendo, pero así se percibe, cómo un ábranse per..., al final siento que me pusieron un número en cámara lenta. No me gusto mucho", expresó Legarreta nerviosa.