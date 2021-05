¡Gran amiga! Adele salvó de una psicosis a una de sus compañeras: "Se salió de control"

Ciudad de México.- La cantante Adele salvó la vida de una persona, así es, además de su espectacular voz, también goza de otra virtud, y esa es el inmenso amor que le guarda a sus amigos, el cual logró salvarle la vida a uno de ellos.

Laura Dockrill, antigua compañera de la intérprete en la escuela de Artes Escénicas de Croydon, confesó que la atención y cariño de Adele logró impulsarla a buscar ayuda profesional, que le diagnosticó psicosis posparto.

Relató que después de su parto su vida entera decayó, ello alarmó a la estrella, quien fue la primera en sospechar que Dockrill padecía algún trastorno psicológico.

Tuve un embarazo feliz y saludable. Estaba muy enamorada y contaba con el apoyo de mis amigos y familia y de mi increíble pareja. No había razón alguna para que algo saliera mal. Pero sucedió, de forma totalmente inesperada. Tuve un parto extremadamente caótico y traumático que terminó en una cesárea de emergencia y luego, rápidamente, las cosas empezaron a salirse de control", explicó Laura.

Luego de la cesárea, ella atravesó noches de insomnio y episodios de ansiedad que derivaron en delirios y taquicardia.

En realidad, no es solo una estrella del pop, aparentemente también es médico porque ella... Bueno, digamos que mi paranoia se salió de control".

La compositora de éxitos como Hello y Someone like you se alarmó cuando Laura la llamó inesperadamente y le dijo que supuestamente su suegro había intentado hipnotizarla. De inmediato, la famosa se trasladó al domicilio de su compañera para asegurarse de que estuviera bien.

Entonces buscó en Google 'psicosis después del parto', y apareció en la página web del NHS como una emergencia médica... Yo pensaba que, como era una enfermedad mental, saldría de ella sola y no tendría que ir al hospital".

Fuente: Quien