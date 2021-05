¿Luna de miel? Testigo asegura que Luis Miguel y Verónica Castro estuvieron juntos en Acapulco

Ciudad de México.- Los romances en la vida de Luis Miguel siguen acaparando titulares, y luego de que el diseñador Mitzy asegurara que el cantante cortejó a Verónica Castro hace varios años, ahora un periodista reveló que vio al 'Sol de México' y la conductora llegando a la famosa casa de Acapulco.

"Se para la camioneta, se baja Luis Miguel y se baja Verónica Castro… Luis Miguel dio algunas indicaciones, o algo le dijo a su gente de seguridad por ahí, y se metieron..."

No me dieron tiempo de tomar fotos ni grabar, entonces pues dije 'van a salir o algo', estuve bastante horas esperando y nunca los vi salir, estuve muy tarde ahí y no salieron nunca", contó Hanzel Zárate en entrevista para el programa De Primera Mano.