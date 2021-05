¿No tolera a Peña Nieto? 'El Güero' Castro revela en 'Hoy' su relación con el ex de 'La Gaviota'

Ciudad de México.- Durante una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, el reconocido productor, José Alberto 'El Güero' Castro, abrió su corazón y cómo nunca antes habló de su relación con Angélica Rivera y de cómo fue su encuentro con Enrique Peña Nieto cuando estaba casado con 'La Gaviota', ¿a caso no tolera al expresidente de México?

'El Güero' Castro le otorgó a Jorge 'El Burro' Van Rankin una exclusiva en la que habló sobre su niñez, cómo incursionó en la televisión y por supuesto, de su relación con la madre de sus tres hijas, con quien estuvo casado dos años, pero en una relación sentimental de 14, sumando un total de 16 años juntos.

Una de las confesiones que llamaron mucho la atención, fue que él llegó al altar con la reconocida actriz tras 14 años de novios y de tener a Sofía y Fernanda, debido a que para ella era una "ilusión", pues él realmente no creía en el matrimonio.

Señaló que después del divorcio mantuvieron una buena relación y que cuando comenzó su relación con Peña Nieto él solo deseaba que la hiciera feliz y que trata bien a sus tres hijas, Sofía, Fernanda y Regina, destacando que se quedó "tranquilo" pues las vio muy felices.

Castro reconoció que conoció al expresidente y que le agradó, que era "buena persona", pero que lo respetaba por el hecho de que durante su tiempo con Rivera él trató a las jóvenes cómo a unas hijas, que no hizo diferencias entre los que él ya tenía y las de la actriz.

Finalmente reveló que le "molestaban" los malos comentarios y críticas que le lanzaban a la madre de sus hijas, porque no median sus palabras, sus expresiones y sus formas de atacar eran muy crueles, pero que aguantó en salir a reclamar.

Sí me enojaba, hay gente con muy poco criterio, gente que también no se midió en muchas de sus expresiones y de sus formas o de sus ataques, y que creo que no fueron justos. Me controlé la verdad, me aguanté en muchos aspectos, y lo acepté de esa manera", concluyó.