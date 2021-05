"Per..., vete a la chin...": En 'Hoy', Laura Bozzo se le va a la yugular a Lola Cortés

Ciudad de México.- Laura Bozzo muy fiel a su polémico estilo, hizo una presentación que tiene a todos hablando de ello, pues además de su vestuario, retó a los jueces y sobre todo, se le fue a la yugar a Lola Cortés en pleno programa en vivo, diciéndole ante las cámaras de Televisa que era una "per..." y que se fuera a la "chin...", haciendo estallar las redes.

La mañana de este viernes 7 de mayor, Bozzo regresó a 'Las Estrellas Bailan en Hoy', tras ausentarse esta semana, con un baile al estilo de Gloria Trevis y un atiendo a lo 'Gatúbela', provocando que incluso la siempre prudente, Andrea Legarreta, le dijera que lo hizo "horrible", lamentándolo por Carlos Bonavides.

Ante esto, la conductora recibió la dura crítica de la 'Juez de Hierro', que le reiteró que no había bailado y que estaba restando en vez de sumar, diciéndole que se fuera del programa y le diera espacio a alguien que si aportara y apoyara a Carlos.

Después de esa mordaz crítica y una breve pelea, Laura fue salvada por las votaciones del público, lo que la animó a decirle a Cortés detrás de las cámaras, "ábrete per...", haciendo alusión a la canción de Trevi que bailó junto a Bonavides. Esta actitud de la peruana molesto a Macky González, que dijo que eran actitudes que no venían al caso, por lo que Galilea Montijo tuvo que explicar que pasaba.

Nadie lo vio en casa, pero sale Laura Bozzo y voltea y le dice per... a Lolita, entonces ahorita, no sé si alguien lo grabó... Ah, voltea y le dice, ábranse per...., ábrete per...", explicó Galilea. "Mis niños, entiendo su frustración, pero a mí que me llamen per... no me ofende, porque yo amo a los animales y los perros son los más leales que hay en el mundo, así que a mi no me ofendió", respondió a Lolita.