Salud, trabajo y amor: Conoce los horóscopos de Mhoni Vidente para este viernes 7 de mayo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, quien es mundialmente conocida por sus acertadas predicciones, trae para ti los horóscopos de este viernes 7 de mayo, en los temas de amor, salud y trabajo.

Recuerda que aunque la energía disponible en el ambiente puede ayudarte a lograr lo que desees, tu trabajo y actitud serán claves importantes para que te desempeñes y triunfes este día y el resto del mes.

Aries

Demasiado formal con la persona que le gusta. No cuente con ingresos fáciles, el azar no está de su lado. La agresividad en el trabajo no conduce a nada. Puede sufrir trastornos intestinales.

Tauro

Actúe con calma a la hora de plantear una posible ruptura. Se aprende a consumir y se debe aprender a ahorrar. Su intuición será muy valorada por sus superiores. Su salud, no es tan fuerte como piensa.

Géminis

No caiga en esa aventura sentimental, no es de fiar. Se ha propuesto ahorrar y va por buen camino. La suerte le sonríe en los negocios. No se olvide de practicar deporte más a menudo.

Cáncer

Hable con más confianza con familiares y amigos. Momento económico inmejorable. El trabajo se realizará de forma mucho más agradable. Hidrate su piel bebiendo agua.

Leo

El futuro le depara nuevas sorpresas entre sus amistades. Seguir perdiendo dinero es un lujo que no puede permitirse. Pida ayuda para tomar decisiones profesionales. La alegría es sinónimo de salud.

Virgo

Bienestar y felicidad emocional. Jornada interesante para hacer algunas inversiones. Desconcierto con respecto a su trabajo actual. El descanso es imprescindible para su salud.

Libra

Comunicación interesante con sus familiares. Pida consejo a su banco para rentabilizar sus ahorros. Es un gran profesional y hoy lo demostrará. Dedique más tiempo para sí mismo y se encontrará mejor.

Escorpio

Quizá tenga problemas con un amigo, últimamente no conectan. No gaste todo lo que tiene, ahorre algo. Sus intereses profesionales van viento en popa. Muy bien física y mentalmente.

Sagitario

Llegan pretendientes inesperados. No derroche sus ahorros. Es conveniente ampliar su formación profesional. Trate de mejorar su forma física.

Capricornio

Controle su mal humor. No es buen momento para asumir nuevos gastos. Su magnetismo personal le hará cerrar buenos negocios. Salud óptima, tenderá a estar más vital y enérgico.

Acuario

Los astros señalan un día propicio para el amor. Su economía no está en el mejor momento. Si se esfuerza más en el trabajo llegará la recompensa. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.

Piscis

Los astros le unen a sus seres queridos. Restablezca su economía intentando cobrar lo que le deben. Debe centrarse en sus objetivos profesionales. Su cuerpo necesita más mimos.

https://youtu.be/caBDg_VigOs los Horu00f3scopos del du00eda de las Madres . #Aries #tauro #geminis #cancer #leo #virgo #libra... Posted by Mhoni Vidente on Thursday, May 6, 2021

Fuente: YouTube