¿Thalía llega a plataformas de streaming? La cantante rompe el silencio sobre su bioserie

Ciudad de México.- Thalía se encuentra preparándose para ser la anfitriona de los Latin Grammy donde rendirá homenaje a las mujeres y su música, por lo que aprovechó para romper el silencio sobre la opción de realzar una bioserie.

A pesar de que muchos artistas se han mostrado interesados en revelar diversos aspectos de su vida personal y profesional en una serie de televisión, la guapa cantante descartó la posibilidad de llegar a plataformas de streaming.

Me han propuesto desde hace rato. ¿Cuál fue la primera?, la de Juan Gabriel ¿no?, desde aquella época, desde JuanGa me andan tratando, pero no, hay cositas que sí se me antojan compartir y otras que todavía no, más adelante, me están convenciendo", respondió la también actriz.