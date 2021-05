Tras insulto de Pedrito Sola, elenco de 'Sale el Sol' también tunde a Camila Sodi, actriz de Televisa

Ciudad de México.- Una vez más la famosa actriz Camila Sodi volvió a apoderarse de la atención del mundo del espectáculo tras hacer fuertes declaraciones contra la prensa, razón por la que el elenco del programa Sale el Sol se le fue a la yugular.

Durante la reciente transmisión del matutino, los conductores abordaron las declaraciones que hizo la actriz de Televisa en el podcast de Aislinn Derbez donde afirma que creció con un trauma por culpa de los medios de comunicación.

Este tema de me tiro al suelo y me hago la víctima, no se vale y eso que dijo del fan... del fan comes, si no te gusta, hay muchas otras actividades que puedes realizar", comentó Joanna Vega-Biestro muy indignada y Gustavo Adolfo Infante comentó que ya no tenía nada qué decir, pues sus compañeras lo habían dicho todo.