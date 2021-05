Tras revelar romance en Televisa, Érika Buenfil impacta 'Hoy' con confesión de Angelique Boyer

Ciudad de México.- Después de que Érika Buenfil aclarara todo respecto a su romance con Víctor Hugo O'Farril, ejecutivo de Televisa, la querida 'Reina del TikTok' dio una entrevista al programa Hoy en el que impactó a sus millones de fans al hablar sobre su relación con Angelique Boyer durante los rodajes de Vencer el Pasado.

Hace varias semanas que Merle Uribe aseguró que su colega había cambiado intimidad por trabajo en novelas, diciendo que fue con Víctor, por lo que Buenfil aclaró que fueron novios formales y mucho después de haber trabajado juntos, señalando que no hizo nada de eso.

Ante esto, dejó en claro que no hablaría más del tema porque no tenía que aclarar las situaciones de su vida amorosa, la cual siempre ha tratado de cuidar y no llevar a los medios.

Durante su entrevista con el matutino y otros medios de comunicación, habló respecto a su gran susto al tratar de ser extorsionada por celular el fin de semana pasado.

Nunca me había pasado y la verdad que sí es un susto fuerte, no sabes que hacer, pero fui fría y entonces pensé, pues un tuit, alguien me puede responder y decir a dónde hablar, ahora ya tengo todos los datos y ya sé cómo", dijo Buenfil.

Pero lo que más llamó la atención fue que se mostró sumamente emocionada de regresar a trabajar junto a Sebastián Rulli y como ha sido la experiencia de trabajar con Boyer, de quien dijo maravillas, pues reconoció que no la había conocido antes y ahora que la conoce puede decir que es "encantadora", lo que reafirma en sus redes sociales, donde comparte fotos y videos a su lado.

Estoy bien contenta y estoy con un gran elenco, me reencontré con Sebastián Rulli, que teníamos años sin trabajar juntos, obvio nos vemos en la vida, pero estamos felices de habernos encontrado, con Angelique yo nunca había trabajado y es encantadora", concluyó.

Fuente: Canal de YouTube del programa Hoy