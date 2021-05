Actriz de Televisa revela la relación que lleva con Vadhir Derbez: "Lo quiero muchísimo"

Ciudad de México.- Desde hace ya algunos meses, la actriz Fabiola Guajardo y Vadhir Derbez se han dejado ver juntos en constantes ocasiones, por lo que siempre se ha rumorado de un posible amorío entre ellos.

Recientemente, Guajardo aceptó la invitación del hijo de Eugenio Derbez de participar como su pareja en la historia de amor de su nuevo video, Luna, que a pocos días de su lanzamiento supera el millón de reproducciones en YouTube.

El tema que interpreta el ganador de la primera temporada de ¿Quién es la máscara? junto a Ir Sais, ha recibido una buena aceptación por parte del público, y la regia está feliz por haberse sumado a este proyecto.

Vadhir y yo tenemos una gran amistad, y un día yo fui a Los Ángeles a promocionar mi nueva canción y estábamos platicando y me dijo que estaba por lanzar su nuevo tema", comentó Fabiola.

"Después vino a la Ciudad de México, platicamos, y me dijo: 'me encantaría que estuvieras conmigo en el video'. Me muestra la canción y me encanta, además Ir Sais me parece un chavo muy talentoso", continuó.

Y aunque en un principio no se acomodaban las fechas, pues la regia se encuentra en medio de un proyecto, finalmente hicieron todo lo posible para rodar el clip en dos días. "Un día tuve llamado a las 7 de la mañana y al otro día terminé a las 4:30 de la madrugada, pero lo hice", contó la actriz.

En el clip, el cantante da vida al novio de Fabiola, un chavo que trabaja en un restaurante como botarga, y que decide participar en una competencia con su vestimenta y siempre llega tarde a las citas con su pareja.

Además, la artista de Televisa señaló que no es la primera vez que le toca trabajar junto al joven Derbez:

Ya hemos trabajado juntos en varias ocasiones. La verdad me divierto mucho. Creo que somos un gran equipo. Hicimos un piloto juntos hace poco. Sí, lo quiero muchísimo y estoy todo el tiempo votada de la risa con él", aseguró.

A Fabiola y Vadhir los quieren juntos en una serie que se filmaría en Guadalajara, pero los dos tienen compromisos laborales.En este momento la actriz y cantante está entregada a un nuevo proyecto, para el cual entró a una cuarentena obligatoria en un hotel, dijo, pero no puede revelar detalles.

Fuente: La Opinión