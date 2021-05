Consuelo Duval narra en Televisa trágico momento que vivió como madre: "No me dejes sola"

Ciudad de México.- La actriz Consuelo Duval es una de las artistas más transparentes y 'netas'. Y precisamente en el programa de Unicable que lleva por nombre Netas Divinas es donde brinda detalles más íntimos de su vida.

Sobre todo en estas fechas, donde se acerca la celebración del Día de las Madres en México, la comediante expuso un trágico suceso que vivió junto a su hijo Michel, en el programa especial Madres Divinas que será transmitido este domingo por Las Estrellas.

Duval narró que un día que fueron juntos a la playa, Michel decidió subirse al famoso atractivo de 'la banana', y mientras se divertía, el joven se soltó y cayó al agua sin que el salvavidas se diera cuenta.

Fue en ese momento donde Consuelo explica que actuó como una loca pues, se sentía muy mal de ver que su hijo podría estar expuesto a un grave peligro.

"¡Siiii! soy de esas mamás. No me dejes sola, dime que tu también te has aventado tus shows!", escribió Consuelo al compartir el video en su Instagram.

El breve video, fue un adelanto a lo que podrá verse en el episodio especial por el Día de las Madres mexicanas, donde además estarán como invitadas las viejas Netas.

Fuente: Instagram @consueloduval