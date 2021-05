Domelipa: ¿Cuántos novios ha tenido? Estos son los famosos que han marcado su vida

Ciudad de México.- Domelipa es una de las tiktokers más deseadas por su indiscutible belleza y carisma, por lo que seguramente su fila de pretendientes no tiene fin.

¿Quiénes han logrado atrapar el corazón de la regiomontana? ¿Cuántas relaciones sentimentales ha tenido? Esto y más se aclarará a lo largo de esta edición.

Aunque la influencer acostumbra a mantener activas sus redes sociales, donde publica situaciones que vive día con día, así como algunos bailes o fotografías con sus amigos, es un poco reservada si de su vida amorosa se trata.

Hasta el momento se sabe de un solo noviazgo, en el que se involucró con Rod Contreras, otra de las figuras más destacadas en Internet y seguido por adolescentes.

Durante algunos meses fueron una de las parejas favoritas de TikTok. Se les veía muy enamorados a tal grado que decidieron tatuarse juntos para demostrar que lo suyo iba en serio.

La historia romántica llegó a su fin en diciembre del 2020 y Dome fue quien lo confirmó hasta un mes después.

Hubo muchas cosas que a ambos no nos parecían y decidimos terminar las cosas, obvio ninguno de los dos quería y si me sentí muy mal", relató en ese momento.

Ambos iniciaron su historia en agosto de 2020, en el cumpleaños de la joven. De acuerdo con lo narrado por la pareja, ella fue quien tomó la iniciativa.

Ella me habló por Instagram, me respondió una historia [...] Pensé que me estaba tirando la onda. Luego de ese mensaje platicamos, hicimos duetos en TikTok y más contenido. Nos vimos en persona en marzo del año pasado, en CDMX. Le di una playera para andar de twins…y ella me robó un beso", contó Rod el año pasado.