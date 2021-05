¡Ladrón! Luisito Comunica robó un short y lo presume en redes; es su prenda favorita

Ciudad de México.- En sus historias de Instagram, Luisito Comunica develó un dato curioso que nadie imaginaría sobre su ropa, y es que el influencer le robó un short a un niño.

El 'Pillo' inició contando su intento frustrado por armar un rack, pero enseguida se desvió para narrar el secreto de una prenda que se vio durante los breves videos.

Con la habilidad para contar historias que lo caracteriza inició con dos detalles sorprendentes, el primero, el tiempo que un short ha permanecido en su clóset, y el segundo, de dónde provino.

Estos shorts que llevan conmigo años, de verdad años de mi vida. Estos se los robé a un niño".

Esclareció que en un momento de su vida trabajó en un campamento infantil, donde era común que los inscritos olvidaran sus pertenencias. En caso de no reclamarlas en un lapso de 15 días, los empleados tenían la oportunidad de quedarse con las cosas.

Tal como no lo imaginaba, el pequeño regresó, aunque no recordó la prenda naranja con estampados. Además, Luisito confesó que no pensaba regresárselos porque ya los había usado.

Obviamente ya no se los iba a regresar, ya estaban todos usados y sudados por mí, y el niño jamás los extrañó".

Es tal vez mi pieza de ropa favorita. Llevan conmigo casi 10 años".

Fuente: Instagram @luisitocomunica