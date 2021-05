Por insoportable actitud, Pablo Montero causa disgusto en artistas de Televisa

Ciudad de México.- Pablo Montero, junto a la conductora, Andrea Escalona, participan en la sección de "Las Estrellas Bailan" del programa Hoy, en la cual se ponen a prueba los pasos de baile de los artistas invitados al programa.

La dinámica y amable relación vista en cámara pueden resultar una farsa, ya que, de acuerdo con el periodista Juan José Origel, el actor de 46 años posee actitudes hostiles que han desagradado a más de uno en el set de grabación.

"Son víctimas de violencia y maltrato": Pablo Montero demanda a su ex por la custodia de sus hijas

View this post on Instagram

El conductor de Con Permiso, 'Pepillo' indicó que la información fue dada a él por el reportero, Jorge Ugalde.

Dicen que está así de que 'Hoy no quiero, me retrasan el llamado (…)' y que los demás están diciendo bueno, ¿pues este qué corona tiene? (…) Eso me dijo Jorge Ugalde", detalló el conductor.