¿Renació el amor? Tras años separados, padres de Jenni Rivera aparecen juntos en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Luego de varios años de haberse divorciado, Rosa Saavedra y Pedro Rivera, padres de Lupillo y Jenni Rivera, se unieron nuevamente durante la pandemia, pero para un proyecto que acaban de iniciar juntos.

En una entrevista que los señores le otorgaron a Ventaneando, platicaron que el nuevo proyecto que emprendieron se trata de la creación de videos de recetas de cocina, creados nada más que por la madre de la 'Diva de la Banda'.

Pedro Rivera, quien también es cantante y productor musical, reveló que fue la pandemia lo que lo unió con su exesposa para crear el nuevo proyecto en el que estarán más en contacto con sus seguidores.

Destacó que durante el aislamiento social aprendieron a valorar la situación y descubrieron que se tiene que sacar provecho del talento de cada persona, como el que tiene doña Rosa Saavedra en la cocina, cuya especialidad es la comida mexicana.

La madre de Lupillo, Juan, Jenni, Rosie, Pedro y Gustavo Rivera, resaltó que parte de la idea de crear videos de cocina, fue porque sus mismas seguidoras le sugirieron que hiciera videos en donde se mostrara preparando sus deliciosos platillos, ya que constantemente publicaba en sus redes sus creaciones culinarias.

Me decían: 'Haga una página'. Hasta que me animé, Dios me animó y aunque tengo poquito tiempo, muchas de las seguidoras me apoyan, me están dando seguimiento y les agradezco de todo corazón", dijo.