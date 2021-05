¿Se desploma la dinastía? Hermana de Jenni Rivera renuncia a su legado familiar

Los Ángeles, California.- A poco más de ocho años del sensible fallecimiento de la cantante Jenni Rivera, a consecuencia de un accidente aéreo en Monterrey, Nuevo León su hermana, Rosie Rivera da una inesperada noticia: dejará de ser albacea de su legado.

Por medio de su canal de YouTube, donde tiene a la fecha más de 80 mil suscriptores, la empresaria compartió un video donde expresa que "después de muchos años, quiere volar con sus propias alas por ella, por sus sueños y por su familia".

Luego de dar la bienvenida a sus seguidores, a través del video, Rosie confesó tajante que estaba lista para hacer un cambio: "Si ustedes me han seguido todo este tiempo, han visto como de vez en cuando explico lo difícil que ha sido ser albacea de Jenni Rivera".

View this post on Instagram

Con lágrimas en los ojos, la menor de la dinastía Rivera, se abrió a este hartazgo que la lleva finalmente a separar del cargo, aunque no hay fecha aún.

Aunque la empresaria aclaró que renunciará más adelante, argumentó que desde hace varios años viene preparando ese momento; aclaró además que ama trabajar por su hermana pero, está consciente que no es su único propósito en la vida.

En ese contexto, Rosie asegura que haber trabajado para su hermana, es un legado que Dios le otorgó para hacer un impacto positivo en la sociedad, sin embargo, está cansada de que mucha gente no lo entienda de esa manera.

Cuando Jenni cantaba esa canción (Detrás de mi ventana, que incluyé la frase 'ya me cansé') la entiendo tanto y le decía: 'hermana, estoy cansada', Cuando dice 'paloma negra, quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera', me dan ganas de llorar porque yo anhelo ser libre", describió en la imagen.

Rosie Rivera consideró que al momento de partir su hermana, la vida que dejó fue un desastre y muchos la han hecho el blanco de críticas por sus acciones.

A veces le he tenido coraje a mi hermana porque quedó un desastre...He sido el blanco de mucho coraje. He sido el blanco de muchas emociones que yo no causé", recalcó la albacea.