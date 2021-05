¿Frida Sofía miente? Silvia Pinal sale en defensa de Enrique Guzmán: "Son cosas falsas"

Ciudad de México.- La tarde de este domingo 9 de mayo, la periodista Mara Patricia Castañeda tuvo como invitada a la primera actriz Silvia Pinal, quien además de compartir detalles de su carrera, tuvo a bien responder dudas sobre la situación por la que actualmente está pasando su familia.

Cabe recordar que su nieta Frida Sofía, denunció a su abuelo Enrique Guzmán por supuestamente haber abusado de ella cuando tenía 5 años de edad.

Frida Sofía vuelve a desafiar a Enrique Guzmán: "Tú sabes lo que hiciste, no me das miedo"

Luego de que Pinal confesara ser muy cercana a Alejandra Guzmán, comparada con el resto de sus hijas; Mara hizo la siguiente pregunta "¿Tú crees todo lo que dice tu nieta de Don Enrique? a lo que, rápidamente Doña Silvia respondió:

Yo no he leído lo que dice Frida Sofía. No lo he leído adrede, porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas", dijo.