Lluvia de críticas a su físico desesperan a Bárbara de Regil; explota y responde esto

Ciudad de México.- Bárbara de Regil acostumbra a estar en boca del público, aunque por desgracia, no es para bien. Ya sea por su deseo de cumpleaños en el que pidió "no engordar", o el reciente golpe que le dio a su mamá, la actriz de cine recibe a diario mensajes de odio a través de redes sociales.

Basta una mirada a la cuenta de Instagram de la intérprete de Rosario Tijeras para darse cuenta de que predominan comentarios negativos que critican su físico o conducta, a tal grado de que en algunas publicaciones opta por bloquear la herramienta que permite dejar un texto en sus imágenes.

Como a cualquier persona le pasaría, las agresiones terminaron por cansar a de Regil, por lo que dedicó tiempo y espacio en su perfil para subir un video en el que arremete contra todos aquellos que la atacan. En el clip que tituló El Consejo de Hoy: ¿Tienes mensajes de odio?, dijo que le parecía "sumamente pobre" el proceder de sus haters.

Me parece sumamente pobre de tu parte que no me sigas y te metas a mi Instagram a comentarme cosas feas, quiero que sepas que yo pienso que eso que me escribes dice más de quién eres, de cómo vives y de cómo piensas tú, que de quién soy yo", aseguró.