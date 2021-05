'Luis Miguel, la serie 2': Capítulo 5 recrea el momento en que 'El Sol' conoce a Frank Sinatra

Ciudad de México.- En el quinto capítulo de Luis Miguel, la serie se recrea el momento en que el cantante Luis Miguel viajó a Nueva York para conocer una de las máximas estrellas de la música: Frank Sinatra.

En el episodio de este domingo, el intérprete de La Incondicional se reúne con Sinatra y 'La Voz' le dice a 'El Sol': "Dicen que eres un gran cantante", a lo que Luismi le responde: "Lo intento". Entonces Frank Sinatra parece un poco enojado y le contesta: "¿Puedes cantar sí o no?".

Sin embargo, en la vida real el encuentro entre las dos celebridades parece que ocurrió de manera diferente. Luis Miguel y Frank se conocieron cerca del año de 1993 y como parte de esa reunión resultó una colaboración entre ambos artistas. 'El Sol' hizo una colaboración con 'La Voz' y juntos cantaron el tema de Come Fly With Me.

La canción fue parte del álbum Duets II de Frank Sinatra. Sin embargo, los artistas nunca se reunieron para interpretar el tema juntos, ya que sus apretadas agendas lo impidieron, pero cada quien grabó su parte por separado y gracias a la edición se pudieron empalmar las voces de los cantantes.

En 1995 Luis Miguel volvió a encontrarse con Frank Sinatra y esta vez porque 'El Sol' fue invitado especial en la celebración del cumpleaños 80 de 'La Voz', el cual se llevó a cabo en el Shrine Auditorium, ubicado en Los Ángeles, en 1995.

Luis Miguel fue el único cantante hispano invitado al festejo. Estrellas como Ray Charles, Little Richard y Bob Dylan también estuvieron presentes en el homenaje.

Tal como se verá en la bioserie, Luismi cantó para Frank Sinatra el tema de Come Fly With Me, y al final del homenaje todas las celebridades invitadas cantaron el tema New York, New York, al que se unió 'La Voz' para cerrar con broche de oro la celebración.

