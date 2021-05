"No me dejaban crecer": Conductor de 'Venga la Alegría' revela porque dejó Televisa por TV Azteca

Ciudad de México.- Recientemente, el famoso actor, Brandon Peniche, actual conductor de Venga la Alegría, reveló sus motivos para haber renunciado a Televisa para irse a TV Azteca, impactando a sus millones de seguidores en Instagram al decir que fue porque no lo dejaban "crecer".

El hijo de Arturo Peniche hizo una dinámica de cuestionamientos y respuestas, en la que resaltó en la que le preguntan respecto a su decisión de haber dejado Televisa, a la cual respondió que fue porque sintió que lo retenían y no lo dejaban crecer, hacer cosas fuera y eso ya no le pareció.

Cabe recordar que Peniche debutó en su carrera cómo actor dentro de los foros de la televisora San Ángel y ganó gran fama con novelas como Corazón Indomable, siendo A Qué No Me Dejas su última producción con la empresa, antes de renunciar e irse a Venga la Alegría.

Me fue muy bien, la verdad es que es un lugar al que le agradezco gran parte de lo que tengo, pero llegó un momento en que me estaban deteniendo demasiado y no me dejaban crecer", explicó Brandon.