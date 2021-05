¿Son nervios? Aspecto físico de Rose de Blackpink preocupa a fans; así luce ahora

Ciudad de México.- Luego del debut en solitario de Rose, integrante de Blackpink, los fans se han mostrado preocupados por su reciente aspecto físico, pues se ha difundido un video donde aseguran, no se ve del todo bien.

Pese a la pandemia, Rose ha tenido algunas presentaciones en vivo en distintos shows, todo con el objetivo de darle promoción a su proyecto solista que recién salió al mercado, un hecho que las intérpretes de How you like that, han apoyado desde el inicio.

Fue durante una de esas presentaciones que Rose lució un outfit en mezclilla que dejó al descubierto sus piernas, las cuales aseguran los fans, lucen muy delgadas, hecho que comenzó a despertar alertas al grado de asegurar que ella en general luce así.

Tras estas señales de alarma, todo el BLINK ha destacado que es muy probable que la cantante esté bajo dietas muy estrictas que la lleven a ese grado de delgadez, lo cual aseguran, es para la promoción de su álbum pero que afectaría su estado de salud.

Cabe destacar que ni la cantante o la agencia YG Entertainment han declarado algo sobre el tema, sin embargo, los fans solo pidieron estar pendiente de la cantante pues este hecho podría afectarla a largo plazo.

Fuente: staff