"Viejo rabo verde": Mamá de Jenni Rivera cuenta por qué dejó a don Pedro; esto opinaba Chiquis

Ciudad de México.- Hace unos meses doña Rosa Rivera, madre de la fallecida Jenni Rivera, lanzó su propio canal de YouTube, donde además de preparar deliciosas recetas, también cuenta anécdotas y pasajes de su vida como nunca antes.

Hace un par de días la madre de la 'Diva de la Banda' aclaró las dudas de sus seguidores y reveló la verdadera razón por la que decidió terminar su matrimonio con don Pedro Rivera luego de 43 años juntos.

Todo el tiempo aguanté y puedo aguantar, hambres, pobrezas, pero que te engañen, eso no, uno da todo de sí, pero luego te salen que lo vieron con otra... entonces decidí dejarlo, separarme con 43 años de matrimonio por una infidelidad", contó.

Asimismo, la matriarca de la familia Rivera detalló que su nieta Chiquis Rivera le rogaba que no lo hiciera, pero ella fue firme y no desistió: "Me decía 'abuelita ¿ni por mí no lo haces de no divorciarte?'".

Sin embargo, doña Rosa resaltó que tiene una relación cordial con su exesposo debido a que comparten el tesoro más grande: Sus hijos.

Él se casó y yo soy mucha mujer para andar con un casado, una vez conocí a un señor y me dijeron que era casado y ni me hice ilusiones, así como se metieron en mi matrimonio, yo no me voy a meter", explicó.

Los fieles admiradores y fans de doña Rosa de inmediato reaccionaron a sus confesiones y le hicieron saber que tomó la mejor decisión.

Exacto, es mucha mujer para don Pedro".

Viejo rabo verde".

Vale mucho, merece un gran hombre".

Fuente: Canal de YouTube Doña Rosa Rivera