Actor de Televisa tendría amorío con integrante de 'Acapulco Shore'; es 27 años menora

Ciudad de México.- Después de que Alexis Ayala y Fernanda López anunciaron su divorcio, el cual fue una polémica muy sonada, ahora se dice que el actor de Televisa habría tenido un muy atrevido y notorio amorío con Karime, guapa integrante de Acapulco Shor, que es 27 años menor que él y gran amiga de su exesposa.

Hace poco, Ayala y Karime fueron los protagonistas del nuevo tema que sacó la guapa integrante del famoso reality de MTV, en el que él interpreta a su 'Sugar Daddy', por lo que tenían escenas bastante candentes, en las que bailan muy pegados y hasta se manosean.

Según una fuente, el protagonista de Si Nos Dejan y la joven cantante se conocieron en el 2018 gracias a Fernanda, cuando estuvieron juntas en la obra de teatro, Losers, momento en el que se hicieron grandes amigas y salían de vez en cuando juntas, pero ahora que él está soltero decidió coquetear con la joven.

Supuestamente, Ayala se mostró muy confianzudo con Karime desde el comienzo de las grabaciones, tanto que al momento de realizar las escenas del yate, él la "mordió y nalgueó" pese a que no estaba planeado, aunque a ella pareció no importarle y siguió el "cachondeó".

Antes de grabar en un yate en la bahía, estuvieron en una disco grabando y ya desde ahí, Alexis, en una de ésas, le soltó una nalgada a Karime cuando eso no estaba acordado previamente. Se sorprendió un poco, pero se río y no dijo nada, pese a que, como te dije, es muy amiga de la ex de Alexis", aseguró la fuente.

Finalmente, aseguró a TV Notas que ella no es "penosa" y solamente "se dejó querer", pues incluso detrás de cámaras él se mostró cómo todo "un don Juan" y seguía muy en su papel.

Pero, la fuente aseguró que entre Karime y Alexis no hubo nada más que un simple "cachondeó" y no cree que vaya a pasar algo más de lo que vio en las grabaciones, descartando que vaya haber una relación a futuro o por lo menos no una formal.

La verdad, siento que se dejó querer y al final no le desagradó para nada, aunque Alexis ya es un hombre mayor, le lleva más de 25 años. No creo que pasó algo más, Alexis llegó de pisa y corre, sólo estuvo seis horas porque tenía que regresar a las grabaciones de 'Si nos dejan', si no, quién sabe qué hubiera pasado", concluyó.

Fuente: TV Notas